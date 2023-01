Comité do Congresso dos EUA volta a pedir registos de visitas à residência de Biden

Um comité do Congresso norte-americano, controlado pelos Republicanos, voltou esta segunda-feira a exigir um registo dos visitantes à residência do Presidente Joe Biden em Wilmington, no estado do Delaware, após a descoberta de novos documentos confidenciais no local.

O Comité de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Representantes está a investigar o chefe de Estado pelo manuseio inadequado de documentos confidenciais datados da época em que Biden era vice-presidente (2009-2017) e senador (1973-2009). A comissão, presidida pelo Republicano James Comer, já havia exigido essa informação à Casa Branca, mas esta indicou, em 16 de janeiro, que não havia registo de visitas às residências particulares de Biden.

Mas, de acordo com a missiva enviada hoje à diretora dos Serviços Secretos norte-americanos, Kimberly Cheatle, funcionários dessa agência de segurança afirmaram que normalmente é feito um registo das pessoas que acedem a esse tipo de locais. Por isso, no âmbito da sua investigação, o comité exigiu a entrega desta informação até 6 de fevereiro "o mais tardar".

Biden terá ido a essa residência cerca de 52 vezes desde que assumiu o cargo presidencial, em janeiro de 2021, e passou lá 164 dias. Vários documentos confidenciais que datam da época em que Biden era senador e vice-presidente foram encontrados nesse endereço em Wilmington nas últimas semanas. A última descoberta foi divulgada no sábado. Durante as novas buscas, foram encontrados seis documentos marcados como confidenciais.

O advogado pessoal do Presidente, Bob Bauer, disse, em comunicado, que após um terceiro lote de documentos ter sido encontrado no local, concordaram em dar ao Departamento de Justiça acesso àquela residência para um exame minucioso de material que pudesse ser confidencial.

Tanto a Casa Branca, quanto o próprio Biden, insistiram desde o início na total disposição em colaborar com as investigações e tentaram distanciar-se do caso dos documentos sigilosos encontrados pelo FBI na mansão do ex-presidente Donald Trump (2017-2021) em Mar-a-Lago, na Florida.

O caso de Biden foi divulgado em janeiro deste ano, após vários documentos sigilosos terem sido encontrados pelos seus próprios advogados e entregues às autoridades, ao contrário do que aconteceu em Mar-a-Lago, onde foi necessária a intervenção do Departamento de Justiça para recuperar os documentos.