Governo Lula. A nova agenda da “velha raposa”

O facto de haver 33 milhões de pessoas — mais de 15% da população brasileira — em situação de insegurança alimentar grave foi uma das razões que levaram Isabel Santos, eurodeputada socialista, a deslocar-se ao Brasil, onde se reuniu com representantes do Movimento dos Trabalhadores sem Teto e da Rede para a Emancipação, entre outros movimentos sociais. “Emergência social tem de ser o primeiro foco do Governo de Lula da Silva”, disse ela ao Expresso. E acrescentou: “O Brasil tinha abandonado a situação de pobreza extrema em 2014”, graças aos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), que aumentaram em mais de 6% o rendimento da população mais carenciada (nalguns casos em 10%) e criaram programas como o Cesta Básica.

A situação de insuficiência alimentar e fome aumentou com a pandemia. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indica que 19 milhões (9,1% da população) tinham falta de alimentos em 2020. Dois anos depois, são mais 14 milhões.