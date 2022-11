No Brasil, os militares travaram as tentações golpistas

Milhares de pessoas saíram às ruas no Brasil com gritos em defesa de um golpe contra a democracia. Em sete capitais estaduais, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, apoiantes de Jair Bolsonaro reuniram-se em frente às sedes do Exército com o grito: “Intervenção militar, eu autorizo.” As manifestações antidemocráticas contam com o apoio discreto da família do Presidente derrotado, mas não sensibilizaram as lideranças das Forças Armadas. Mantendo silêncio público, os principais comandantes de Exército, Marinha e Força Aérea descartam embarcar naquilo a que chamam “aventura golpista”.

Os bloqueios em rodovias provocados por camionistas desde segunda-feira têm-se reduzido, mas continuavam à hora de fecho desta edição. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em conflitos ocasionados pelo protesto, incluindo um atropelamento grave. Bolsonaro pediu aos aliados que cessassem os bloqueios em nome do direito à circulação, embora sem admitir explicitamente que Lula da Silva venceu as presidenciais. As forças federais têm evitado agir contra os manifestantes.