UE espera maior cooperação com Brasil de Lula

A reação da Presidente da Comissão Europeia à renhida eleição da noite passada só chegou esta manhã à rede social Twitter, mas mostra a expectativa numa boa (ou melhor) relação com o Brasil de Lula da Silva. Ursula von der Leyen felicitou-o pela vitória e expressou a esperança e o desejo de trabalhar com o Presidente eleito "para enfrentar os prementes desafios globais, da a segurança alimentar ao comércio e às alterações climáticas".

Mais rápido na reação foi o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, que pouco depois de conhecidos os resultados foi à mesma rede social para saudar a vitória do Partido dos Trabalhadores e sublinhar a "forma pacífica e bem organizada" como os "brasileiros foram às urnas".

Em comunicado acrescentava ainda a vontade "em aprofundar e alargar a relação com o Brasil em todas as áreas de interesse mútuo, incluindo o comércio, o ambiente, as alterações climáticas e a agenda digital".

Já ao início da tarde, quando questionada sobre se esperava uma mais fácil relação com o Brasil de Lula (em comparação com o mandato de Bolsonaro), uma porta-voz da Comissão preferiu não comentar, remetendo para o que já tinha dito sobre a importância de "intensificar o trabalho em conjunto em prol de um desenvolvimento inclusivo, justo e sustentável".

O Presidente do Conselho Europeu foi mais direto a sublinhar a satisfação com a vitória do líder do Partido dos Trabalhadores sobre Jair Bolsonaro. "Os brasileiros escolheram a mudança", afirmou também no Twitter. “A UE está empenhada em cooperar nos desafios globais: paz e estabilidade, prosperidade, alterações climáticas. E vamos trabalhar com toda a região”, disse ainda Charles Michel, acrescentando que espera “em breve” encontrar-se pessoalmente com o candidato vencedor.

Do lado do Parlamento Europeu, a reação à vitória de Lula também positiva. A presidente, Roberta Metsola também só falou esta manhã, mas escreveu, em português, no Twitter, a importância do reforço das relações entre os dois blocos. “O Brasil é um importante aliado e parceiro, com elevado potencial. Juntos temos de enfrentar desafios globais como a guerra, desenvolvimento económico, segurança alimentar e as alterações climáticas".