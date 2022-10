Entre a euforia da vitória de Lula, retrato de um “dia meio triste” dos brasileiros em Lisboa

Com uma bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT) atrás, Rebeca tenta fazer-se ouvir. “Calma, amiga, ele está do seu lado!”. A amiga, Maria Luísa, conta ao Expresso o que sente ao ver o ecrã que dá a vitória de Lula da SIlva, e pede desculpa: “É que é muita emoção”. A tenda da Fábrica do Braço de Prata, no bairro de Marvila, em Lisboa, feita quartel-general do núcleo do PT em Portugal, não se deixa ouvir.

