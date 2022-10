Presidenciais no Brasil: o papel crucial e incerto da tropa

Numa das mais equilibradas disputas desde a redemocratização, o Brasil vai decidir no domingo, em segunda volta, quem será o Presidente da República entre 2023 e 2027. Polarizado, o país divide-se até na análise de como os resultados eleitorais serão recebidos.

Os pessimistas temem que se avizinhe uma grave crise institucional. Depende de como as Forças Armadas reajam à eventual derrota do Presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL, extrema-direita), face ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda).