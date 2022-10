“Lula é ladrão”, gritam uns. “Ele roubou o meu coração”, respondem os outros

“Hoje eu só quero você, seja do jeito que for, hoje eu só quero alegria, meu dia meu dia, hoje eu só quero amor”. Foi assim, ao som de “Massa Real”, de Gal Costa, que João Inácio acordou este domingo. E foi assim, ao som desta e de outras músicas brasileiras escolhidas a dedo para esta jornada eleitoral que enfrentou mais de um quilómetro de fila entre a Estrada Interior da Circunvalação e o Instituto Superior de Engenharia do Porto, acompanhado de três amigos e colegas do mestrado em Ciências da Comunicação da Universidade do Porto, unidos no apoio ao candidato Lula da Silva e na convicção de que no final do dia “será ele o vencedor”.