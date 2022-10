Eleições no Brasil: novas sondagens dão a vitória a Lula da Silva

Lula da Silva vencerá a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil que se realizam neste domingo. Uma sondagem do Ipec, encomendada pela Globo, indica que o antigo presidente brasileiro terá 54% dos votos e que Jair Bolsonaro terá 46%, resultados que surjem na sequência de uma recolha de intenções de voto realizada entre quinta-feira e hoje.

A margem de erro desta sondagem, de acordo com o G1, o site de notícias da Globo, é de dois pontos percentuais, o que significa que a vitória atribuída a Lula está para além daquelas margem. Para calcular os votos válidos, esclareceu o G!, foram excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declararam indecisos e “o procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição”.

Outra sondagem, realizada pela Datafolha, também aponta para a vitória de Lula da Silva, com 49% dos votos, contra 44% do actual presidente do Brasil. O estudo encomendado pelo jornal “Folha de São Paulo” decorreu entre terça-feira e quinta-feira passadas, com uma margem de erro situada, também, em dois pontos percentuais.