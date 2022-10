Sondagem aponta para vitória de Lula com 51% dos votos, Bolsonaro com 42%

Lula da Silva está em vantagem para a segunda volta das eleições brasileiras. De acordo com a “Folha de São Paulo”, a sondagem Ipec — divulgada esta segunda-feira — dá a vitória ao candidato do PT com 51% das intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), conta com 42%.

Há ainda 2% dos inquiridos que se encontram indecisos. A sondagem contabiliza 5% de brasileiros que pretendem votar em branco ou nulo.

Na primeira sondagem para a segunda volta, realizada há cinco dias, Lula da Silva também apresentava 51% das intenções de voto, face a 43% do adversário. A diferença entre os dois oscila assim de oito para nove pontos.

A sondagem do Ipec recolheu a opinião de dois mil brasileiros entre os dias 8 e 10 de outubro. As entrevistas foram presenciais e em 130 municípios do país.