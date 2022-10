Loading...

Eleições no Brasil Lula da Silva: “Nunca ganhei uma eleição no 1º turno. O 2º turno é a chance de amadurecer a conversa com a sociedade”

Lula da Silva ainda vai à segunda volta, mas subiu a palco com o elã de quem já virou o voto: “Para a desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias de campanha pela frente”. Os apoiantes do ex-Presidente da República encheram as ruas de São Paulo na passada noite de 2 de outubro para celebrarem a vantagem nas urnas face à oposição: o Partido dos Trabalhadores (PT) conquistou 48,4% dos votos, contra os 43,2% do Partido Liberal (PL). Lula diz que será mais uma oportunidade para “amadurecer a conversa com a sociedade”

12:07