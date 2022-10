Loading...

Eleições no Brasil Jair Bolsonaro: “Nós vencemos a mentira”

No rescaldo da noite eleitoral, Bolsonaro apareceu perante os jornalistas, em Brasília, calmo e resignado: “Entendo que há uma vontade de mudar por parte da população. Há o sentimento nas pessoas de que a vida delas ficou um pouquinho pior na questão económica. A gente reconhece isso”. Após o fecho das urnas, o Presidente do Brasil acabou com 43,2% dos votos, contra 48,4% de Lula da Silva, mas não baixou totalmente a guarda: “Nós vencemos a mentira do dia de hoje. O Datafolha estava dando 51% contra 30%”. E completa: “Temos um segundo turno pela frente, onde passa a ser tudo igual”. Os resultados da segunda volta vão ser conhecidos a 30 de outubro

12:37