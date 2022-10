Eleições no Brasil: escolher um Presidente sob o espectro da violência

O Brasil escolhe este domingo o novo Presidente da República, sob o estigma da violência política. As sondagens apontam que o país vive o momento de maior intimidação e hostilidade a eleitores por causa das suas escolhas de voto desde a redemocratização, há 37 anos. Houve 24 assassínios causados por violência político eleitoral, segundo o levantamento iniciado em janeiro de 2019 pelo Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (Unirio). Mais de 5,3 milhões de pessoas declararam terem sido vítimas de ameaças originadas pelas suas posições políticas, conforme uma investigação publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, principal entidade não-governamental de acompanhamento da violência no país.

Neste clima de tensão, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 76 anos, do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), aparece como favorito nos 14 estudos de intenção de voto mais recentes, com vantagem média de 15 pontos percentuais. Lula montou uma ampla coligação, que envolve nove partidos políticos, reunindo desde forças da extrema-esquerda e esquerda até representantes do centro-direita e direita.