Brasil: “As pessoas estão votando com ódio. Não querem raciocinar”

Sem travões na língua, Fábio Porchat analisa a situação social do Brasil na véspera das eleições. Com a mordacidade que caracteriza as suas intervenções profissionais, o cofundador do programa de humor “Porta dos Fundos” lamenta a dificuldade do surgimento de uma alternativa política, mas ainda guarda um fundo de otimismo quando fala no futuro do Brasil.

Traduz-me Brasil?

É uma terra muito doida, porque é um dos lugares mais lindos do mundo, tem um dos povos mais acolhedores, simpáticos e alegres e é um lugar que tinha tudo para dar certo mas que insiste em dar errado. É um país muito recente e a gente está aprendendo ainda, mas dá aflição, em 2022, estar aprendendo coisas tão básicas e óbvias. Mas sinto que o Brasil, acima de tudo, é uma terra de gente boa.

