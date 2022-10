Bolsonaro? Lula? Este é um país com o coração partido: quem são os brasileiros que votam em Portugal

Mal Bolsonaro subiu ao poder, Labaq decidiu sair do Brasil: em janeiro de 2020, fez as malas, deixou a casa em Franca, São Paulo, e veio no avião com a sua guitarra em busca de uma nova vida e novos palcos para as suas canções. Esta artista musical não-binária, a viver atualmente em Leiria, conta que deixou para trás uma situação insuportável. “Tudo piorou com a chegada de Bolsonaro e da pandemia. O povo caiu de joelhos, desamparado, com a cara no chão. E nós artistas deixámos de ter onde nos agarrar para poder sobreviver.”

Além das condições precárias, Labaq, de 34 anos, começou a sentir-se insegura. “Bolsonaro endossou a população para ter cada vez mais comportamentos misóginos, homofóbicos e intolerantes com as minorias em geral. Ele validava esses comportamentos de ódio e permitiu um maior acesso da população às armas. Tirou partido do desespero e descrença na classe política, e vendeu a imagem de figura antissistema, irreverente, com linguagem populista, a falar bobagens em relação às mulheres, pessoas negras e comunidade LGBTQIA+.” Nestas eleições presidenciais, irá votar Lula. “É vital para o Brasil que Lula ganhe. Esta viragem vai significar esperança no acesso ao trabalho, saúde, educação e cultura. Existe fome e desemprego em taxas elevadíssimas.”