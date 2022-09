“Votaria em qualquer um contra Bolsonaro, até numa porta. Ele representa um retrocesso de séculos”

Estou em Portugal, agora, desde abril, mas já tinha vivido cá em 2009 e 2010, quando estava a estudar. Depois vivi em Madrid e agora voltei para cá, para Loulé. A minha família é portuguesa. A minha mãe foi para lá.

Eu nasci em São Paulo. Quando saí do Brasil tinha várias possibilidades para ficar lá, mas saí para continuar os meus estudos. Não teve nada a ver com o êxodo de pessoas que se vê agora, provocado pela crise, aprofundada pelo governo do Bolsonaro. Uma crise que é também moral e ética.

Perante o paradigma Lula ou Bolsonaro, indubitavelmente voto Lula mas, neste momento, preferia qualquer um em vez do Bolsonaro. Até votaria numa porta. Como vivi em Madrid, o meu círculo eleitoral ainda é no consulado da capital espanhola e vou viajar até lá este fim de semana, de propósito para votar.

O Bolsonaro representa um retrocesso de séculos, um retrocesso nos direitos humanos em todos os sentidos. Um desgoverno político e económico. Há suspeitas de corrupção, há a compra de imóveis com dinheiro vivo. Ele apresenta uma retórica agressiva. Dá um apoio anacrónico a uma ditadura sanguinária que houve no Brasil. É contra os direitos LGBT. Para já não falar das questões ambientais. É uma figura que representa o contrário do que é o Brasil. O Brasil é um país pujante, enorme, rico, plural. Ele é o contrário.

Com os governos do Lula, ficou muito por fazer, mas ele tirou o Brasil da fome, fomentou o acesso geral aos bens de consumo, aumentou a educação pública. Foi o governo que criou mais universidades públicas desde os tempos da colonização.

Também teve problemas, problemas inerentes à política e cultura brasileiras. Mas permitiu o acesso e a abertura pública para que essas questões fossem investigadas. Estou a falar da corrupção que existe no Brasil mas, também, em todos os países do mundo.

Depois de todos estes anos a viver fora do Brasil, estou a pensar voltar um dia, o meu amor pelo Brasil não desapareceu, mas não para já. Para já estou focado em outros aspetos. Mas um dia penso voltar.