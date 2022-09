“Votei no Bolsonaro antes e voto novamente nele. Eu tenho medo do Lula, ele fez muita sacanagem, muita corrupção”

❖

RODRIGO BENATI, 38 ANOS

PINTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Vim para Portugal há mais ou menos um ano, porque a vida no Brasil está muito difícil. Aqui estou a trabalhar em pintura, na pintura de prédios, mas lá era motorista, motorista de camião. Sou de São Paulo, mas estava a viver em Fortaleza, no Nordeste.

Nos últimos tempos, já tinha criado a minha própria empresa, trabalhava por conta própria, tinha montado o meu negócio e as coisas estavam a correr bem. Depois, veio a pandemia, a economia parou e ficou tudo muito ruim. Muito difícil. Já não dava mais para aguentar e por isso decidi vir embora. Aqui há mais oportunidades de emprego. Mais oportunidades para trabalhar. E vim para Portugal com a minha esposa. Temos três filhas, duas dos dois e uma só dela, mas elas ficaram todas lá no Brasil, com a família.

Nas últimas eleições votei no Bolsonaro e agora quero votar nele outra vez. Ele quer melhorar as coisas, mas não conseguiu fazer muito, nestes anos, porque não o deixaram. Não pode ser só ele, sozinho, a querer mudar, a querer melhorar o país, a acabar com a corrupção. Sozinho não consegue. O Senado também tem de ajudar. Para que ele consiga fazer o que quer. Para o Brasil melhorar.

Acho que o Bolsonaro deve continuar como presidente. Durante a pandemia, o Brasil foi o único país da América do Sul onde a economia cresceu. Até na Argentina falam do Brasil como um exemplo a seguir, pelos resultados e o crescimento que tem conseguido. Os próximos quatro anos vão ser decisivos e o Brasil tem de continuar a crescer.

Eu tenho medo do Lula, ele fez muita sacanagem, muita corrupção. E ele foi condenado por isso, foi provado o que fez, mas depois conseguiu anular a sentença, nos tribunais. Ele não foi absolvido, ele conseguiu que a sentença fosse anulada. Com os amigos. Não disseram que ele não fez o que ficou provado, só anularam a sentença.

Se o Bolsonaro ganhar, vai com ele muita gente boa, se for o Lula, vai voltar a colocar os amigos em todo o lado, em todo os lugares. Para controlar tudo. Foi o que fez quando foi presidente. Por isso quero que o Bolsonaro ganhe as eleições. O que não pode acontecer é voltar a entrar a gente do PT para o poder, porque é só para roubar, é só o que sabem fazer. Não quero que eles voltem, para fazerem o mesmo que fizeram no tempo em que o Lula foi presidente, porque foi muito ruim. Havia muita corrupção.

Entre os dois, as coisas estão muito equilibradas. Vou acompanhando as notícias, as sondagens, e apesar do Lula estar à frente, ainda acho que é possível que o Bolsonaro ganhe as eleições. Eu quero que ele ganhe, para continuar a fazer o que quer, para continuar a mudar as coisas, a melhorar o Brasil. Com a ajuda de todos. Se o deixarem trabalhar, acho que ele vai conseguir. Mas, para já, não penso voltar para lá. Estou a viver em Faro e aqui, em Portugal, há melhor qualidade de vida, estamos melhor. Principalmente, há mais segurança, que no Brasil é um grande problema. Lá ainda vai demorar muito tempo, muitos anos, até que as coisas melhorem.