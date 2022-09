Sondagem mantém Lula na liderança e perto da vitória na primeira volta das presidenciais

O ex-chefe de Estado brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança com 45% das intenções de voto para as eleições presidenciais no Brasil, contra 33% para o atual Presidente, Jair Bolsonaro, informou o Instituto Datafolha.

Para vencer à primeira volta é necessário mais de 50% dos votos.

A menos de três semanas das eleições de 2 de outubro, Lula está 12 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, cuja intenção de votos caiu de 34%, a 9 de setembro, para 33%, na quinta-feira, de acordo com o Instituto Datafolha.

Ciro Gomes, do Partido Trabalhista, o terceiro candidato mais votado em 2018, cresceu de 7% para 8% na última semana.

A Senadora Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido de centro-direita mais tradicional do país, manteve-se na quarta posição, com 5% das intenções de voto.

Os resultados da sondagem, considerados os mais fiáveis do país, mostram que, numa possível segunda volta, o antigo sindicalista que governou o Brasil entre 2003 e 2010 teria 54% dos votos, em comparação com os 38% de Bolsonaro.