Trump nas mãos do Senado e dos tribunais

Cercado por processos-crime, resultado de investigações sobre suspeitas de fraude fiscal, violação de lei eleitoral, obstrução da Justiça, entre outras acusações, aos quais se poderá juntar outro, relacionado com o alegado incitamento à insurreição na sequência da invasão do Capitólio a 6 de janeiro, Donald Trump deixou a Presidência americana sem se autoperdoar, mas com a garantia de que a imunidade de que beneficiava deixou de existir.

Tamanhas dores de cabeça virão mais tarde. Por agora o desafio é político, visto que o antigo chefe de Estado figura como alvo de um processo de destituição que, ao contrário do primeiro (duplo impeachment é algo único na História americana), não oferece garantias de absolvição por parte do Senado. Na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) a impugnação passou com 232 votos a favor e 197 contra, tendo dez parlamentares do Partido Republicano unido esforços com toda a bancada do Partido Democrata.