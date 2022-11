Joe Biden, o Presidente Duracell

Na manhã de quarta-feira, a igreja de Saint Mathews, em Washington, acolheu convidados de Joe Biden, três horas antes de este ser empossado Presidente dos Estados Unidos. Com os bancos repletos de figuras de ambos os partidos, a imagem transmitia a ideia de que o diálogo e a união regressaram à capital mais poderosa do mundo. “Sai um homem ferido, sem fé, entra outro pleno de convicção”, disse ao Expresso o frade John Benson, após as celebrações. Imiscuindo-se no comentário político, concluiu: “A partir de hoje, todos serão ouvidos. Temos de reorganizar os fios do cérebro para processar esta nova realidade.”

Teimosamente, porém, aquele instante perpetuou um comportamento tantas vezes criticado. “Se fosse Trump estariam todos a falar de um evento covid”, queixava-se um transeunte no exterior da igreja, confesso eleitor democrata, cuja frustração foi captada pelas câmaras dos canais televisivos. O Expresso questionou Benson sobre os números do ajuntamento. As autoridades de saúde imploram que se limite ao máximo o número de crentes (dez no caso dos velórios). Menos afoito, desculpou-se repentinamente com a pressa. “Tenho de ir.”