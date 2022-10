Goodman, o polícia do Capitólio que afastou sozinho os invasores dos congressistas

Eugene Goodman estava sozinho, na frente tinha uma turba de invasores, o primeiro dos quais vestido com uma t-shirt a fazer referência ao QAnon, movimento de conspiracionistas e supremacistas brancos.

Goodman (se lhe partíssemos o apelido, daria 'homem bom'), negro, vai empurrando o homem da frente, atrasando os agressores que invadiam o Capitólio, sede do poder legislativo em Washington, até que lança um olhar para a entrada da câmara do Senado. Em poucos segundos, vendo que se aproximam, Goodman segue caminho na direção contrária, arrastando os agressores com ele. O vídeo que o comprova está a fazer de Goodman uma espécie de novo herói nacional nos Estados Unidos.

As imagens foram primeiro publicadas na quarta-feira por um jornalista do "Huffington Post", Igor Bobic, mas só mais tarde Goodman foi identificado por Kristin Wilson, também jornalista, mas da CNN. “Lembrem o seu nome“, escreveu Wilson.

Com uma mão à frente, e um bastão que entretanto encontra, o polícia do Capitólio conduz a multidão enfurecida para longe da câmara onde os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden. O tempo que a manobra de diversão permitiu ganhar fez com que fosse possível trancar as portas da câmara e impedir o encontro de agressores e congressistas.

Nas últimas 24 horas, desde que se conhece a sua identidade, Goodman tem sido elogiado por vários membros do Congresso, incluindo pedidos de homenagem e honras várias.

“Enquanto a multidão fascista de Trump saqueava o Capitólio dos Estados Unidos, este bravo oficial do USCP [Polícia do Capitólio dos EUA] manteve desordeiros assassinos longe da câmara do Senado e salvou as vidas daqueles que estavam lá dentro”, escreveu um dos congressistas, Bill Pascrell, no Twitter.

O senador Bob Casey, um dos que se preparava para certificar a vitória do partido democrata, escreveu que “o pensamento rápido e a ação decisiva” de Eugene Goodman “provavelmente salvaram vidas”. “Temos com ele uma dívida de gratidão.”

O vídeo é de Igor Bobic, repórter da secção de política do "Post".

Os efeitos do motim da passada quarta-feira ainda se fazem sentir na polícia do Capitólio, alvo de críticas pela alegada passividade perante os apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump.

Depois de Nancy Pelosi, líder da Câmara de Representantes dos EUA, ter apelado à demissão do chefe desta unidade de polícia, com cerca de dois mil homens, Steven Sund renunciou mesmo ao cargo.

Morte de mais um polícia do Capitólio

A invasão de quarta-feira resultou em cinco mortes, uma delas de um dos polícias do Capitólio. Este domingo, a imprensa norte-americana noticiou a morte de mais um oficial, quatro dias após o episódio de 6 de janeiro. Trata-se de Howard Liebengood, que também estava de serviço nesse dia, e cujo motivo da morte não foi revelado. Sabe-se apenas que Liebengood, 51 anos, não estava ao serviço este fim de semana.

O oficial trabalhava com a Polícia do Capitólio desde 2005 e a sua morte foi anunciada pelo sindicato da classe. “Enviamos as nossas mais profundas condolências à família do oficial Liebengood e lamentamos a morte de um amigo e colega que trabalhou ao nosso lado para proteger as vidas dos membros do Congresso, os seus funcionários e todos os que servem no Capitólio dos Estados Unidos.”

O presidente do sindicato desta polícia, Gus Papathanasiou, acrescentou que todos estão “a sofrer com a morte do oficial”. “Todos os polícias do Capitólio põem a segurança dos outros antes da sua própria segurança, e o agente Liebengood foi um exemplo do serviço altruísta que é a marca registrada do USCP. Este é um dia trágico.”