EUA. Fotografias com os invasores, publicações nas redes demasiado “impróprias” para descrever: 12 polícias do Capitólio sob investigação

Vários polícias do Capitólio foram suspensos das suas atividades e mais de 12 estão sob investigação pelo seu alegado envolvimento nos tumultos de dia 6 de janeiro, quando centenas de apoiantes de Donald Trump, ainda Presidente dos Estados Unidos, invadiram a casa da democracia norte-americana, onde funciona tanto o Senado como a Câmara dos Representantes. A notícia é do jornal “The Washington Post”, que consultou várias fontes e documentos sobre a evolução destas investigações.

A análise ao nível de segurança — ou, na verdade, à falta dela — no Capitólio, naquele dia, tem ocupado as páginas dos jornais e os congressistas já pediram um inquérito que pode demorar meses ou até anos. Não é claro (ainda) para ninguém como foi tão fácil para uma multidão violenta penetrar num espaço fortemente policiado e alvo de supervisão permanente pelos serviços secretos, sobretudo quando o FBI vigia alguns dos movimentos que fizeram parte dos tumultos, como é o caso do QAnon, grupo violento que acredita que Trump é a única coisa que impede os Estados Unidos de se tornarem uma república dominada por pedófilos e adoradores de Satanás.

As imagens de polícias a permitir serem fotografados ao lado dos invasores e o facto de alguns terem até fornecido informações sobre a localização dos gabinetes dos congressistas contribuem para adensar as suspeitas de que a polícia não tentou com o afinco necessário barrar a sua entrada ou, pelo menos, por estar em minoria face aos invasores, optou por deixá-los “livres” para evitar um confronto que viesse a resultar num número maior de vítimas mortais.

Cinco pessoas morreram na invasão do Capitólio mas ao podcast “Daily”, do diário “The New York Times”, os jornalistas que estiveram no Senado dia 6 disseram ter certeza que o nível de violência que testemunharam poderia ter resultado num cenário ainda mais descontrolado.

Nem as agências da polícia federal nem a polícia do Capitólio emitiram avisos de potencial perigo nos dias anteriores à manifestação, segundo informações recolhidas por “The New York Times” e explicadas num longo artigo de reconstituição dos pontos em que as autoridades falharam. Isto apesar de este ataque ter sido programado nas redes sociais bastante “infiltráveis” como o Facebook e em grupos de mensagens escritas instantâneas mais seguras, como o Telegram ou o Signal, cujos principais grupos estão debaixo da mira das autoridades há muitos meses.

Até Sheera Frenkel, jornalista especializada em cibersegurança, teve acesso a esses grupos e conseguiu ver, em tempo real, no seu telefone, as movimentações do grupo que estava a atacar o Capitólio. Nos dias antes, essas preparações deram-se de forma detalhada, como Frenkel relata noutro episódio do “Daily”, “Como eles invandiram o Congresso”. As pessoas que se dirigiram a Washington conheciam o plano, partilharam-no e afinaram-no nesses grupos durante semanas. É possível que as agências de informações não soubessem disto? Frenkel termina o seu testemunho com uma frase que dá que pensar: “Tenho a certeza de que aquelas pessoas estavam à espera de ser paradas pela polícia”.

Os traumas e as investigações em curso

Vários polícias assumem-se “traumatizados”, alguns pediram “dispensa por razões médicas” e outros estão psicologicamente afetados por terem falhado tanto, mas culpam sobretudo as chefias governamentais. Um dos agentes presentes na invasão disse ao diário norte-americano que a preparação foi “inexistente”. “Em todo o meu tempo como agente da autoridade nunca vi um falhanço coletivo deste tamanho. As nossas chefias falharam-nos, fomos colocados ali para falhar. É como tentar subir o Evereste de pantufas.”

Há oito investigações a decorrer para averiguar o comportamento dos polícias do Capitólio. Uma parte ainda não é conhecida, mas “The Washington Post” conseguiu descortinar algumas. Uma primeira prende-se com as mensagens de apoio ao motim publicadas nas redes sociais por membros dessa polícia, pouco antes da invasão, incluindo algumas relacionadas com a teoria de Trump e dos seus apoiantes mais ferozes de que as eleições foram alvo de fraude em grande escala. Os investigadores têm provas de que outro polícia, destacado para proteger o Capitólio, colocou imagens “impróprias” de Biden nas suas redes sociais, imagens que a fonte do jornal americano não quis descrever.

Os serviços secretos também estão a investigar uma polícia que acusou de traição os congressistas que validaram a vitória de Biden, através de uma publicação no Facebook que dava eco à tese da “eleição roubada”. Essa pessoa, segundo os investigadores, tinha na sua página no Facebook uma fotografia manipulada num programa de edição de imagem que mostrava Trump a apertar a mão a si próprio na Sala Oval, com a legenda: “Isto é que é uma transição pacífica do poder”. Mesmo depois do ataque, continuou a acusar os homens e mulheres que certificaram os resultados da eleição de “traição em direto na televisão”.

Segunda-feira, o congressista Tim Ryan, democrata do Ohio que dirige o comité que supervisiona financeiramente a polícia do Capitólio, disse numa conferência de imprensa por vídeo que outra investigação se foca no agente que posou com um dos invasores para uma fotografia. A foto dessa selfie tornou-se viral, mas um vídeo que apareceu mais tarde nas redes sociais mostra que esse momento acontece mesmo ao pé de um ponto onde os guardas têm de revistar quem entra no edifício. O agente em causa está suspenso, tal como outro que foi fotografado com um chapéu a dizer MAGA (Make America Great Again) no momento em que os invasores entravam no Congresso.