Assalto ao Capitólio. A América não está livre de Trump 2.0

Enquanto falava aos apoiantes, num relvado atrás da Casa Branca, Donald Trump — que será Presidente mais 12 dias se os acontecimentos da madrugada de ontem não ditarem um afastamento antecipado — parecia ter, por fim, tomado consciência do inevitável fim do seu mandato. Com a sede do poder legislativo ali tão perto, a horas da certificação da vitória de Joe Biden, pediu aos fiéis um último ato de lealdade: um motim que penetrasse a casa da democracia. “Vamos marchar até ao Capitólio”, ordenou Trump, que não marchou.

Os vídeos surgiram nas redes sociais passados poucos minutos: um jornalista filmou os vidros de uma porta do Capitólio a quebrarem-se para deixar entrar a mão que a abre às centenas de invasores que, durante duas horas, semearam o caos e o medo no lugar onde se faz, como diria Biden num discurso sobre estes motins, “o que o povo manda”. Em pouco tempo havia trumpistas pendurados nas varandas do Senado a gritar obscenidades, outros com toucados índios de guerra sentados na cadeira onde minutos antes Mike Pence, vice-presidente cessante, dera início à certificação.