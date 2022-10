Trump suspenso do Twitter de forma permanente por “incitamento à violência”

Donald Trump foi expulso permanentemente do Twitter, confirmou esta sexta-feira a empresa que gere aquela rede social. Em comunicado é explicado que a decisão foi tomada após avaliados os recentes tweets do ainda presidente norte-americano na sequência da invasão ao Capitólio, em Washington D.C.

“Depois de avaliarmos os recentes tweets da conta @realDonaldTrump e o contexto envolvente, decidimos suspender permanentemente a conta devido ao risco de incitamento à violência”, pode ler-se no comunicado. “No contexto dos terríveis acontecimentos desta semana, deixámos claro na quarta-feira que íamos tomas medidas adicionais por violações das regras do Twitter que poderiam resultar nesta ação.”

No entanto, a conta @POTUS, usada por Donald Trump mas que é do Presidente dos EUA, continua ativa.

Pouco depois da invasão do Capitólio por manifestantes pró-Trump, Twitter, Facebook e Instagram suspenderam as contas de Donald Trump. Na quarta-feira, centenas de pessoas entraram no edifício e forçaram a interrupção da sessão de certificação dos resultados eleitorais de 03 de novembro, que deram a vitória a Joe Biden. Quatro pessoas morreram e mais de uma dezena foi detida.

Apesar da violência - e até de um curtíssimo apelo a que as pessoas parassem o assalto -, Trump continuou a não reconhecer os resultados e a defender que as eleições foram fraudulentas e roubadas.