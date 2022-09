Artigo de opinião abre polémica nos EUA. Autor chama “miúda” à futura primeira-dama Jill Biden

Um artigo de opinião que questiona o direito de a futura primeira-dama norte-americana usar “Dra.” antes do nome e que trata Jill Biden por “miúda” abriu uma intensa polémica nos EUA, colocando debaixo de fogo o jornal que o publicou, o “Wall Street Journal”. Além de ser considerado desrespeitoso, o texto escrito por Joseph Epstein, um ex-professor adjunto da Universidade de Northwestern, é considerado “sexista” por várias figuras ligadas à mulher de Joe Biden e ao próprio Presidente eleito.

No artigo, Epstein prontifica-se a dar “um pequeno conselho” a Jill Biden, a quem começa provocadoramente por se dirigir como “Madame (sic) Primeira Dama - Sra. Biden - Jill – miúda”. Recomenda depois que ela abdique do título “Dra.” antes do nome.

Dra. Jill Biden “soa e parece fraudulento, para não dizer um pouco cómico”, escreve Epstein, lembrando que a formação académica da primeira-dama corresponde a um “Ed D”, de “doutor em educação, obtido na Universidade de Delaware”. “Um homem sábio disse uma vez que ninguém se deve autointitular como ‘Dr.’, a menos que tenha feito o parto de uma criança”, continua o autor.

Sem qualquer referência ao texto, Jill Biden usou o Twitter, na noite de domingo, para escrever: “Juntos, construiremos um mundo onde as conquistas das nossas filhas serão celebradas, em vez de diminuídas”. Mas a diretora de comunicação de Biden, Elizabeth Alexander, já denunciou a peça como “sexista e uma vergonha”. Por sua vez, Michael LaRosa, porta-voz de Biden na equipe de transição, exigiu um pedido de desculpas, dizendo que o jornal deveria sentir-se envergonhado.

Outras vozes juntaram-se à onda de críticas, como Hillary Clinton, ao declarar simplesmente: “O nome dela é Dra. Jill Biden. Acostume-se”.

Já Doug Emhoff, marido da vice-presidente eleita Kamala Harris, sublinhou que a licenciatura de Jill Biden se deveu a “trabalho árduo e coragem pura”, concluindo que nenhuma opinião do género “teria sido escrita sobre um homem”.

A própria Universidade de Northwestern veio lembrar que Epstein não leciona há quase 20 anos. Num comunicado tornado público, o departamento de inglês demarcou-se da opinião manifestada em relação a Jill Biden e manifestou ser contra “a desvalorização dos diplomas devidamente obtidos em qualquer área, em qualquer universidade”.

Perante a polémica, o editor da página de opinião do WSJ defendeu o artigo de Epstein, considerando as críticas “exageradas”, em relação a uma questão “menor”, ao mesmo tempo que acusou a equipa de Biden de politizar o assunto.