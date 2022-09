Eleições EUA. Procurador do Texas tenta travar vitória de Joe Biden em quatro estados-chave

Ken Paxton, procurador-geral do Texas e aliado de Donald Trump, interpôs esta quarta-feira uma ação no Supremo Tribunal dos EUA contra quatro estados decisivos para a vitória de Joe Biden no passado dia 3 de novembro. A menos de uma semana da reunião do Colégio Eleitoral, marcada para segunda-feira, 14 de dezembro, o objetivo é impedir a confirmação do democrata como o próximo Presidente norte-americano.

Paxton dirigiu o processo contra Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que reúnem 62 votos no Colégio Eleitoral, obtidos através do voto popular. O republicano alega que os governadores dos respectivos estados usaram a pandemia como pretexto para alterar as regras eleitorais e assim favorecer o voto por correspondência, que beneficiou o candidato do Partido Democrata. Considera ainda que estados como o dele, o Texas, veem-se prejudicados face aos que “atentaram contra a integridade do voto”.

Em entrevista esta terça-feira à Fox News, Paxton reiterou o argumento de que, se esses estados agiram em desacordo com a Constituição, os texanos também foram afetados. “O nosso trabalho é garantir que a Constituição seja seguida e que cada voto conte. Neste caso, não tenho certeza se todos os votos foram contados, não da maneira certa.”

Não é preciso recuar muito para encontrar outras ações judiciais de aliados de Donald Trump com a alegação de fraude eleitoral. Esta terça o Supremo barrou mais uma petição nesse sentido.

A vitória de Joe Biden, porém, ficou também esta terça-feira ainda mais sólida, uma vez que terminou o prazo para que os estados certifiquem os resultados e resolvam eventuais pendências na nomeação dos delegados que estarão na reunião do Colégio Eleitoral. Se a estratégia de parte dos republicanos, e do ainda Presidente, passava por virar o resultado na justiça, essa está cada vez mais difícil.