O que pretende Trump ao contestar os resultados eleitorais? Continuar a receber donativos para manter influência, apontam analistas

A intervenção dos tribunais do processo pós-eleitoral americano não é uma surpresa. Meses antes das eleições, lia-se com frequência na imprensa americana a expressão "lawyering up" para designar aquilo que a campanha de Trump, e em resposta a de Biden, já estariam a fazer. "Lawyering up" significa arranjar advogados para tratar de algum assunto que se prevê virá a requerê-los; no caso, contingentes substanciais de advogados, para contestar resultadores eleitorais em muitos lugares.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler