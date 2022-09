Conselheiros económicos de Biden serão nomeados esta semana. Equipa terá várias mulheres

A equipa que ficará responsável pelos assuntos económicos durante os próximos quatro anos de Joe Biden na Casa Branca será anunciada ao longo desta semana mas já são conhecidos alguns nomes. O “New York Times” destaca a presença de várias mulheres na equipa, entre elas Cecilia Rouse, que irá liderar a agência que aconselha o Presidente sobre políticas económicas nacionais e internacionais (o Council of Economic Advisers), e Neera Tanden, futura diretora do organismo do Governo norte-americano que gere o orçamento do país (Office of Management and Budget), segundo fontes que têm acompanhado de perto o processo de nomeações.

Ainda segundo o jornal norte-americano, outra das nomeadas será Janet L. Yellen, antiga dirigente da Reserva Federal dos EUA e uma das conselheiras presidenciais da candidatura de Joe Biden. Vai ser a primeira mulher a desempenhar o cargo de Secretária do Tesouro e, entre as suas funções, vai estar a negociação da política económica dos Estados Unidos com o senador Mitch McConnell, republicano eleito pelo Kentucky e que irá manter-se como líder da republicano no Senado, provavelmente com a maioria.

Tanto a sua nomeação como as duas referidas anteriormente requerem a aprovação do Senado. Com estas escolhas, sublinha o “New York Times”, Biden “mostra que pretende, de facto, diversificar os seus conselheiros”, ao mesmo tempo “que envia um claro sinal de que as políticas económicas do seu governo serão moldadas por liberais, com um grande foco no potencial de cada trabalhador enquanto ferramenta de crescimento económica”.

Há ainda outros nomes prestes a ser anunciados: os de Jared Bernstein e Heather Boushey, que também irão integrar o Council of Economic Advisers, Adewale Adeyemo, conselheiro sénior na administração de Barack Obama que irá agora assumir o cargo de vice-secretário do Tesouro, e Brian Deese, também antigo conselheiro de Obama que se prepara para dirigir o Conselho Económico Nacional da Administração de Biden, segundo outras fontes citadas pelo “New York Times”.

Biden nomeia equipa de comunicações composta totalmente por mulheres

No domingo, Joe Biden anunciou que a equipa de comunicações da Casa Branca será integrada exclusivamente por mulheres — algo inédito na história do país, anunciou a Presidência. Entre elas está Jen Psaki, que assumirá funções enquanto secretária de imprensa da Casa Branca. Com 41 anos, Psaki ocupou vários cargos de alto nível, como o de diretora de comunicações da Casa Branca durante o governo do ex-Presidente Obama.

Em comunicado, Joe Biden disse ter “orgulho de anunciar a primeira equipa de comunicações de alto nível da Casa Branca, composto na sua totalidade por mulheres". "Estas comunicadoras qualificadas e experientes”, acrescentou, “vão trazer perspetivas ao trabalho e partilhar o compromisso de reconstruir este país”.

Além de Psaki, foram anunciados mais seis nomes: Kate Bedingfield, que foi vice-diretora de campanha de Biden e que assumirá o cargo de diretora de comunicações da Casa Branca; Ashley Etienne, nomeada diretora de comunicação de Kamala Harris (de quem Symone Sanders será a porta-voz principal); Pili Tobar, que foi nomeada vice-diretora de comunicações da Casa Branca, e Karine Jean Pierre, nomeada vice-diretora principal de imprensa. Elizabeth Alexander será diretora de comunicação da futura primeira-dama, Jill Biden.