Administração Biden. De volta ao palco mundial, mas não a 2016

Joe Biden promete virar a página do “America First” de Donald Trump, que voltava costas ao multilateralismo e se estreou na Assembleia-Geral da ONU, em 2017, propondo que cada Estado-membro pusesse os seus interesses à frente de tudo. Biden pensa que é favorável para os EUA reforçar a coope­ração multilateral e retomar a liderança mundial, que foi sua durante décadas. Nos últimos dias falou ao telefone com dirigentes de países europeus e da Coreia do Sul, Austrália e Japão. Biden está ciente de que muitos dos problemas que o aguardam não nasceram com Trump nem desaparecerão no dia em que este deixar o cargo e — anuncia o seu principal conselheiro de política externa, Antony Blinken — “abordará o mundo não como era em 2009 ou mesmo 2017, mas como é”.

O futuro Presidente quer restaurar a credibilidade do país à frente de uma aliança de democracias liberais. “A liderança americana não é infalível”, reconhecia Biden, este ano, num artigo na revista “Foreign Affairs” a delinear a sua política externa. Mas, se Washington não assumir esse papel, o vazio será preenchido por atores menos recomendáveis, alerta o homem que se gaba de ter contribuído, com Barack Obama, para esforços globais como o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, o acordo sobre o programa nuclear do Irão (abandonados por Trump e a que Biden promete voltar) ou o combate ao surto de ébola em África. Hoje aponta como desafios o clima, as migrações, o impacto da tecnologia nas liberdades e as doenças infecciosas, a par da ascensão dos autoritarismos.