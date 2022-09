EUA. Nunca o advogado de Trump fez correr tanta tinta: Giuliani suou, suou mesmo muito para atacar Biden

Nunca uma conferência de imprensa fez (es)correr tanta tinta. Literalmente. O protagonista desta história é Rudy Giuliani, advogado e fiel escudeiro de Trump na batalha legal para convencer o mundo de que o ainda Presidente dos Estados Unidos ganhou, afinal, as eleições presidenciais. Não poupou nos ataques durante quarenta minutos em que suou, suou mesmo muito, incansável nas tentativas de contestar os resultados que abrem as portas da Casa Branca a Joe Biden. O argumentário levou-o à China, passou por Cuba e ainda deu um saltinho à Venezuela. Nem a Argentina ficou por pisar no discurso. Don’t cry for him.

drew angerer / getty images

Em termos discursivos, a narrativa foi coerente, insistindo na teoria de fraude, mas foi com a linguagem corporal que surpreendeu. Giuliani brilhou, sobretudo na testa, humedecida por um esforço nervoso, tornado viral e cómico nas redes sociais.

Ninguém pensava que fosse possível uma conferência de imprensa ter um elemento mais insólito do que aquela que o advogado convocou para ter lugar num hotel luxuoso que, bem vistas as coisas, era um parque de estacionamento, tendo como pano de fundo uma sex shop e um crematório.

Mas foi. Duas semanas depois, Giuliani protagonizou um novo momento inusitado na sede do Comité Nacional Republicano.

Mais do que as farpas lançadas a Biden, a quem chamou de “vigarista”, e aos democratas, que apelidou de “criminosos” que “roubam a eleição do povo” e querem “tornar os EUA numa nova Venezuela”, mais até do que os 220 testemunhos de alegadas irregularidades na contagem dos votos na Pensilvânia e em Michigan que fez questão de ler aos jornalistas, enquanto os acusava de um “esquema de censura” com “notícias fabricadas para proteger Joe Biden”. O foco de atenção foi desviado para duas gotas do suor abundante que lhe cobria o rosto e que nem referências ao rato Mickey conseguiram ofuscar.

As gotas escorreram e com elas levaram tinta do cabelo. Correram-lhe os dois lados da cara e deixaram um rasto líquido e escuro que só parou nas bochechas.

tom williams / getty images

Nem mesmo o lenço puxado limpou o momento insólito, suficiente para que toda a restante narrativa de Giuliani fosse diluída na internet, sobretudo nas redes sociais em que é um dos assuntos mais populares do momento, terreno fértil de onde brotam memes e piadas em catadupa.

“Dinheiro comunista da Venezuela, Cuba e China” custou a derrota

Durante a conferência de imprensa, o advogado de Donald Trump disse que os jornalistas “deveriam estar mais surpreendidos com o facto de que os votos estão a ser contados na Alemanha e em Espanha por uma empresa ligada a [Hugo] Chávez e Maduro”, numa alusão à Smartmatic, fundada há 20 anos na Flórida por dois venezuelanos.

Em sintonia, Sydney Powell, outros dos advogados de Trump, alegou que “dinheiro comunista da Venezuela, Cuba e provavelmente da China” custou a derrota, nunca assumida de forma direta.

Rudy Giuliani apontou ainda que “as grandes cidades são controladas pelos democratas” e desvalorizou a recontagem pedida pelos republicanos na Geórgia, afirmando que “estão a contar os mesmos votos fraudulentos outra vez”, referindo-se aos que foram enviados por correio.

Também disparou na direção da Pensilvânia, o estado decisivo que desbloqueou o impasse eleitoral e entregou a Joe Biden 20 delegados no Colégio Eleitoral. “A menos que sejam estúpidos, sabem que muitas pessoas vieram de Camden [Nova Jérsia] para votar”, acrescentando que “isso está sempre a acontecer na Filadélfia” e até ilustrou a denúncia. “É tão comum como levar um soco num jogo de futebol americano dos Philadelphia Eagles”, rematou.