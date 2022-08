Trump não foi uma aberração mas o culminar de uma evolução, diz um proeminente consultor republicano

Entre os livros dos últimos meses que procuram contribuir para um futuro da política americana sem Donald Trump, um dos mais interessantes chama-se "It Was All a Lie" (foi tudo uma mentira) e é escrito por um homem que esteve nas trincheiras das lutas eleitorais como figura-chave durante muito tempo. A acreditar no que ele próprio diz, e a história política recente parece confirmar, Stuart Stevens é um dos consultores políticos americanos mais bem sucedidos das últimas décadas - talvez de sempre.

Trabalhou em dezenas de campanhas, ajudou a eleger muitos candidatos, e mesmo quando não os elegeu muitas vezes eles ficaram numa posição nada desonrosa. Dos cinco candidatos presidenciais com que trabalhou, por exemplo, quatro conseguiram a nomeação e dois tornaram-se presidentes.

Stevens é hoje um membro proeminente do Projeto Lincoln, uma iniciativa de republicanos que se recusam desde o início a aceitar Donald Trump como um verdadeiro conservador e como um exemplo daquilo que o partido republicano deve representar. O termo por que são coletivamente designados - Never Trumpers - diz bem aquilo de que se trata. O Projeto Lincoln assume a forma de um Political Action Committee (comité de ação política, um tipo de associação muito frequente nos EUA), e tem-se notabilizado por alguns anúncios ('memes') que chamam a atenção, na internet e fora dela. Um dos últimos foram duas enormes fotografias afixadas em Times Square, Nova Iorque, onde fotos de Ivanka Trump e Jared Kushner apareciam com ar displicente ao lado de estatísticas sobre vítimas de covid-19 e de uma frase revoltante que terá sido dita quando a pandemia explodiu na cidade: "Os nova-iorquinos vão sofrer e é culpa deles".

Além de Stevens, os membros do Projeto Lincoln incluem outros colegas de profissão seus e o próprio marido de Kelyanne Conway, a ex-assessora de Trump que ficou famosa pela sua defesa dos "factos alternativos" (expressão sua) que o Presidente defende. George Conway é desde há muito um dos principais críticos republicanos de Trump, e a derrota do Presidente deve ter-lhe dado particular satisfação, independentemente dos efeitos que possa ter ou não no seu casamento.

O racismo, elemento central do programa

Pela sua parte, Stevens é claro: Trump é a consequência natural da evolução do seu partido. "Por muito que eu gostasse de ir para a cama à noite assegurando-me de que Donald Trump era um qualquer produto bizarro do sistema - um "cisne negro", como diz o seu ridiculamente não qualificado genro - não posso fazê-lo", escreve. "Não consigo continuar a mentir a mim próprio para afastar a realidade deprimente de que andei a mentir-me durante décadas. Não há nada estranho ou inesperado em Donald Trump. Ele é a conclusão lógica daquilo em que o Partido Republicano se tornou nos últimos cinquenta anos, mais ou menos, um produto natural das sementes de raça, auto-ilusão e raiva que se tornaram a essência do Partido Republicano. Ele não é uma aberração no Partido; é o partido em forma purificada (...). Vejam-no ao espelho e aquela cara laranja inchada, grotesca, é o Partido Republicano hoje."

Segundo Stevens, embora desde os anos 50 existam duas correntes no Partido Republicano, até à década seguinte o partido conseguia uma percentagem do voto negro que não era muito diferente da dos democratas. Para ele, foi a passagem da famosa lei dos direitos civis do Presidente Lyndon Johnson (democrata) em 1964, e a consequente opção dos republicanos por uma estratégia de desistir do voto negro, tido como inatingível, para se concentrar no ressentimento dos brancos, que levou ao Partido Republicano que existe hoje.

A evolução passou por Richard Nixon e a sua notória "estratégia sulista" (usar a emancipação negra para conquistar o voto branco em estados que antes votavam nos democratas, por exemplo o Texas), mas também pelos apelos de Ronald Reagan à reforma do 'welfare', o sistema de prestações sociais que era suposto beneficiar largamente os negros - na realidade, a maioria dos seus beneficiários são brancos, mas isso tende a passar despercebido.

O próprio Bill Clinton, com as cicatrizes nas derrotas democratas nas eleições anteriores ainda muito vivas, fez questão de se apresentar como um "democrata diferente". E a reforma do 'welfare' foi uma das suas iniciativas domésticas mais notórias, e mais criticadas.

O seu sucessor, o republicano George W. Bush (por quem Stevens, que trabalhou com ele, manifesta grande simpatia) dizia-se um "conservador com compaixão". Mas os atentados do 11 de Setembro e as subsequentes guerras no Afeganistão e no Iraque consumiram a sua atenção e não lhe permitiram realizar essa parte do seu programa.

"Um sentimento estranho e melancólico"

Stevens nota que a maioria das pessoas tenta normalmente evitar ser sujeita a testes morais que exponham as suas contradições, mas a vitória de Trump tornou isso inevitável para muitos republicanos como ele. Ao longo do livro, ele assume a sua responsabilidade pessoal na criação de um partido que hoje repudia, sugerindo que se andou a enganar porque o que lhe interessava, acima de tudo, era ganhar. "Blame me" (culpem-me).

O problema é que Trump representa um desmentido total das alegadas convicções republicanas mais profundas. Stevens enumera-as: importância do caráter, responsabilidade pessoal, prudência fiscal, pró-comércio livre, pró-imigração, respeito pelas instituições, oposição à Rússia... De tudo isso, ele é o direto oposto, e o facto de ter o apoio da maioria dos republicanos - incluindo os líderes - mostra que o partido não leva realmente a sério os seus próprios valores. Donde, it was all a lie [tudo não passou de uma mentira].

Stevens diz: "Tenho um sentimento estranho e melancólico de chegar aos 65 anos e perceber que passei uma boa parte da minha vida a trabalhar para algo que era não só sem mérito como destrutivo". Vários antigos colegas seus acusam-no de traição, sugerindo que foi o fracasso na campanha de Mitt Romney em 2012 que o terá posto de fora. Ele não parece importar-se muito com a acusação, pois admite achar que as respostas para o futuro estão no Partido Democrata. Por exemplo, não se imagina que daqui a 20 anos os EUA não tenham um sistema de saúde universal, como todos os outros países desenvolvidos.

Quanto à dissolução das fronteiras entre realidade e fantasia que se tornou uma imagem de marca dos últimos quatro anos, Stevens escreve: "A mente de Donald Trump é aquele tablóide que vemos na caixa da mercearia que alega que extraterrestres engravidaram Hillary Clinton para que o filho possa tornar-se Presidente e entregar os Estados Unidos à Federação. Poucos republicanos desafiam Trump nas suas obsessões conspirativas, tratando-o como um cidadão idoso degradado que telefona para o gabinete do seu congressista exigindo saber porque é que a CIA lhe fala através da sua dentadura".

"Os republicanos permitem a Trump equiparar conservadorismo a conspiração, e o sucesso a longo prazo depende de a estupidez se tornar uma praga viral transmitida pelo ar que varrerá o país como os mortos vivos", conclui Stevens. "Parece uma má aposta para um partido político, mas é nela que os republicanos anti-factos que estropiam a verdade estão a apostar o futuro de um partido político, são e respeitado do centro-direita na América".