EUA. Agência da Casa Branca recusa-se a assinar carta que permite transição para a administração de Joe Biden

Uma funcionária administrativa da Casa Branca nomeada pelo ainda Presidente Donald Trump está a recusar-se a assinar uma carta que permite à equipa de transição do Presidente eleito Joe Biden começar a trabalhar, pelo menos formalmente, esta semana. A notícia é avançada pelo “Washington Post” , que aponta a ocorrência como mais um sinal de que Trump não irá reconhecer a derrota eleitoral e pode perturbar a transferência do poder.

A General Services Administration (GSA) é responsável pelos edifícios federais e por tratar das burocracias que dão acesso oficial à equipa dos novos presidentes após as eleições. Este processo é visto como uma declaração formal do Governo Federal a reconhecer os resultados eleitorais. No entanto, desta vez, 36 horas depois da imprensa ter avançado Biden como o próximo Presidente, Emily Murphy, a responsável pela GSA, ainda não tinha escrito a carta - e a administração Trump não tem planos imediatos para o fazer.

“Ainda não foi feita nenhuma determinação [quanto à declaração]”, respondeu por e-mail a assessora de imprensa da GSA, Pamela Pennington, garantido que a funcionária continuará a cumprir todos os requisitos previstos na lei.

Ao "Washington Post", um funcionário sénior da Casa Branca disse que “nenhum director de uma agência [pública] vai chocar com o presidente em assuntos relacionados com a transição neste momento”. O funcionário, que quis garantir o anonimato por não poder falar em público, prevê que os directores sejam instruídos a não falar com a equipa de transição.

Gerry Connolly, congressista democrata pela Virginia, já declarou que “a ação de Emily Murphy tem de ser condenada”. Connolly lidera um painel no Congresso que escrutina as operações do Governo Federal, e declara que a atitude da responsável da GSA “é consistente com a subserviência” que tem ao Presidente Trump e aos seus desejos. O que está a acontecer “é claramente danoso para uma transição de poder ordeira”, conclui.

“O processo de transição é fundamental para assegurar de forma segura que a próxima equipa está preparada para começar a trabalhar no primeiro dia”, diz Max Stier, presidente e director executivo da Partnership Public Service, uma organização sem fins lucrativos e não partidária que está a preparar um centro de transição e a aconselhar as equipas de Trump e de Biden. “É crucial ter acesso às agências antes de as novas pessoas serem colocadas nos lugares”, reforça.

Com este atraso ficam em causa elementos necessários para o trabalho diário na Casa Branca: acesso aos sistemas informáticos, dinheiro para os salários dos trabalhadores e restantes despesas, criação de novos e-mails institucionais e atribuição de escritórios, entre outros.

“Agora que a vitória nas eleições foi atribuída de forma independente a Joe Biden, ansiamos que a administradora da GSA formalize rapidamente Joe Biden e Kamala Harris como o Presidente eleito e a vice-presidente eleita”, disse um assessora da equipa de transição de Biden, lembrando que o Governo federal tem de sinalizar de forma “clara” que “vai respeitar a vontade dos americanos e empenhar-se numa transição de poder suave e pacífica”.