Pensilvânia deu a vitória a Biden

Eram 20 os votos necessários e foram 20 os votos do estado-natal que permitiram a Joe Biden acabar com a longa novela da contagem de votos. As eleições americanas fecharam as contas, mas o diferendo entre os candidatos parece longe do fim. Enquanto o ainda Presidente Donald Trump saía da residência oficial em roupa desportiva para jogar golfe, o mundos eleitores aguarda o discurso pacificador do novo Presidente. Joe Biden falará ainda este sábado ao país e ao mundo.

Dos 270 votos necessários, Biden foi anunciado como o novo Presidente ao alcançar 273, obtidos justamente no estado onde nasceu, a Pensilvânia. O candidato democrata que foi vice-Presidente de Barack Obama terá agora de começar a marcar as linhas orientadoras do seu mandato, marcado pelo que o próprio chamou de recuperação da "alma da nação", fraturada pelos últimos quatro anos sob a liderança de Donald Trump. Combater a pandemia de covid-19 num dos países mais afetados, recuperar a economia e promover o degelo de relações internacionais deverão ser prioridades.

Ao seu lado terá Kamala Harris, senadora pela Califórnia e filha de imigrantes jamaicanos e indianos, a primeira mulher e a primeira negra a ocupar o cargo de vice-Presidente.

Nas raras vezes em que usou apenas letras maiúsculas na sua manchete, o "New York Times", não hesita em anunciar: "Biden derrota Trump". As cenas dos próximos capítulos apontam agora para se saber como sairá o atual Presidente de cena.