EUA. Como estão as contas nos quatro Estados que vão decidir a eleição?

Ao quarto dia após as eleições nos Estados Unidos da América, e com Joe Biden a assegurar 253 grandes eleitores (há quem refira 264, dando já por certos os 11 do Arizona) contra os 213 conseguidos por Donald Trump, ainda há centenas de milhares votos por contar em estados decisivos como Arizona, Georgia, Nevada e Pensilvânia. Dessa contagem depende o resultado oficial da eleição, mau grado a acusação de "fraude eleitoral" do atual presidente Trump. Entretanto, a responsável pela Comissão Federal de Eleições, Ellen Weintraub, já veio dizer que "não existe qualquer evidência de fraude" nem de "votos ilegais".

À hora do almoço de sábado, os quatro Estados referidos apresentavam vantagem clara para Joe Biden, mesmo o Arizona, tradicionalmente republicano. Aqui, com 90 por cento dos votos contados e 173 mil ainda por contar, Biden liderava com 49,7%, deixando para trás Trump com 48,8% dos votos.

Na Pensilvânia, que em 2016 votou em Donald Trump — representando uma das grandes conquistas republicanas onde o partido não ganhava desde 1992 — e agora garantiria a sua reeleição, a contagem afigura-se renhida: Biden está à frente de Trump por apenas quatro décimas (49,6% contra 49,2%). Ainda faltam apurar 89.282 votos, sendo que, em Filadelfia, há entre 20 e 25 mil votos por correio — segundo a CNN, estes votos são os mais difíceis de validar, pois uma assinatura no local errado ou um envelope mal digitalizado são suficientes para obstar e tornar mais lento todo o processo.

Por sua vez, na Georgia foi anunciada a recontagem dos votos devido à proximidade nos votos a favor de ambos os candidatos presidenciais, de 49,5% para Joe Biden e 49,3% para Donald Trump.

O Nevada é o Estado que denota mais atraso na contagem, com 87% dos votos apurados. Mesmo assim, o candidato democrata já liderava com 49,5% dos votos, ofuscando um Trump que apenas conseguiu obter 48%. A importância estratégica deste Estado prende-se com o rápido crescimento da população nas últimas duas décadas devido à maior presença de votantes latinos, asiáticos e negros dos EUA. Recorde-se que, em 2016, a candidata democrata Hillary Clinton obteve no Nevada uma confortável margem de 2,4 pontos percentuais.

Um quinto Estado em que os trabalhos estão a decorrer é Carolina do Norte, onde o candidato republicano tem há anos vantagem assegurada, o que se voltou a confirmar: desta feita, arrecadou 50,1% dos votos contra 48,7% dados aos democratas. Também no Alaska, onde ainda falta contabilizar 50% dos votos, Donald Trump surge como vencedor.

A grande pergunta que se formula neste momento é quando é que haverá um resultado final da eleição — ou seja, quando será oficialmente declarado um vencedor. Este ano, sobretudo devido à pandemia de Covid 19, uma grande quantidade de eleitores (68%, sendo que em 2016 esse número fixou-se nos 34%) votaram antecipadamente, sobretudo pelo correio. Isto tornou o processo mais vagaroso.

Nestas eleições, mais de 300 processos judiciais deram entrada, alegando violação da lei eleitoral. Esperam-se muitos mais, centrados em supostas irregularidades do voto por correspondência e na mudança de regras durante a pandemia.

De tudo isto se depreende que o fim das eleições pode chegar daqui a dias ou mesmo meses, dependendo dos obstáculos que vão surgindo pelo caminho.