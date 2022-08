Donald Trump. A presidência "reality show" que queria mais quatro anos de palco

Sobressaltos e controvérsia têm pontuado a presidência de Donald Trump. Despediu praticamente todos os conselheiros que ajudaram a elegê-lo, os consultores nas áreas mais delicadas, desafiou as agências secretas e militares, desvinculou-se de mais tratados e organizações internacionais - como a NATO e as Nações Unidas - do que qualquer um dos seus antecessores. Desacredita diariamente os responsáveis científicos de todas as áreas, aconselhou a que se bebesse lixívia para tratar a covid-19 e nega a razia que a pandemia fez nos Estados Unidos.

