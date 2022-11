"Penso que o objetivo é minar o povo e a integridade da eleição": processos judiciais não ajudaram Donald Trump e a contagem continua

Durante os últimos dias e horas a campanha de Donald Trump tem avançado com processos judiciais para tentar enfraquecer a legitimidade do ato eleitoral e travar ou atrasar a contagem de votos das eleições, alegando, entre outras coisas, a falta de acesso de observadores às contagens e ao processamento dos votos. Joe Biden, que goza da maioria dos votos contabilizados nesta reta final (antecipados ou por correspondência), continua a ganhar terreno em vários estados e já virou mesmo na Pensilvânia e na Geórgia.

O Presidente está a perder e, sem qualquer prova ou suspeita verificável, vai semeando a dúvida em torno da eleição, recorrendo à palavra "fraude" e às supostas falhas no processo eleitoral. Os processos judiciais são apenas mais uma ferramenta. Os especialistas ouvidos pelo “Guardian” dizem que essas ações parecem arriscadas e que, mesmo que obtenham algum sucesso, não mudariam o resultado da corrida.

As ações judiciais foram colocadas em marcha na Pensilvânia, Geórgia, Michigan e Nevada. Para além de colocar uma nuvem em cima do processo eleitoral, Trump acusou ainda os funcionários eleitorais de contarem votos ilegais. O Presidente chegou a dizer que ganharia se fossem contados apenas “os votos legais”.

De acordo com o “Washington Post”, essa cruzada jurídica, em vários tabuleiros, não está a correr nada bem. Os homens do Presidente já perderam pelo menos dois processos, na quinta-feira, no Michigan e na Geórgia. O diário norte-americano diz que um juiz do condado de Chatham, Savannah, Geórgia, fechou a porta à possibilidade de serem anulados 50 boletins de voto que, segundo o observador republicano, terão chegado depois do prazo estipulado naquele estado. Este exemplo demonstra que a estratégia do partido de Donald Trump não subestima quantias aparentemente insignificantes de votos, algo compreensível quando nesta altura a vantagem de Biden, que tende a crescer, está apenas nos 1.579 votos. Lá está, as reviravoltas do candidato democrata deram-se nesta fase, quando ganham protagonismo os tais votos por antecipação e por correspondência, o que ajuda a compreender ou a descascar a campanha pela paragem da contagem de votos.

O “Post” revela ainda outro caso falhado dos republicanos, no Michigan, mais exatamente pela mão de uma juíza do Court of Claims, que rejeitou a interrupção de urgência da contagem dos votos - os republicanos exigiam ter observadores em todos os pontos de contagem. Segundo a juíza, essa intenção fazia pouco sentido dado que já se estava numa fase de rescaldo. Biden contava com mais 150 mil votos. O “Post” revela que a procuradoria-geral do Michigan, liderada por Dana Nessel, viu essa tentativa como uma forma de impedir o soar da campainha, que é como quem diz do desfecho do combate, como no boxe.

No Wisconsin, por exemplo, a campanha colocou em causa todo o processo eleitoral por estar, acusa, manchado por “irregularidades em inúmeros condados” que “levantam sérias dúvidas sobre a validade dos resultados”. Não há notícias sobre qualquer tipo de vitória judicial neste estado. Mas, atenção, deram-se algumas pequenas vitórias judiciais de Trump, escreve a CNN, ainda que em grande parte estejam relacionadas com procedimentos em questões menores, que poderiam afetar um número pequeno de boletins. Houve um caso, na Pensilvânia, em que a “vitória” espremida deu muito pouco: os republicanos conseguiram que os observadores da campanha eleitoral estivessem mais próximos das contagens e processamentos de votos. Em vários tribunais, nos últimos dias, os juízes têm ficado exasperados com a campanha de Trump e os argumentos dos republicanos, conta o mesmo canal.

Nesta fase é difícil acompanhar o número de casos ativos (por resolver), digamos assim, e a inviabilidade dos processos judiciais colocados em marcha pela campanha de Donald Trump, mas sabe-se que nas últimas horas foi prometido mais um, no Nevada. Para além dos especialistas verem perna curta para essas ações na Justiça, o andamento das contagens a ritmo acelerado e a confirmação das cambalhotas favoráveis para Joe Biden demonstra que o processo tem decorrido com normalidade, sem interrupções no processo.

"Acho que grande parte do litígio é um tiro no escuro e é improvável que tenha sucesso", disse na quinta-feira à CNN Franita Tolson, professora de direito da Escola de Direito USC Gould e contribuidora daquele canal. "Suspeito que um grande objetivo desse litígio seja, a curto prazo, mudar a narrativa". Ou seja, em vez de se analisar uma vitória de Biden, tratar-se-ia de esmiuçar a suposta fraude ou levantar-se-iam dúvidas sobre o processo eleitoral. O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, reagiu pouco depois de conhecidas as inteções da campanha de Trump e afirmou que os processos judiciais dos republicanos são algo “simplesmente errado”. E acrescentou: “Vai contra os princípios básicos da nossa democracia”.

Joshua Douglas, um professor de direito na Universidade de Kentucky, disse ao "Guardian" que aqueles processos não parecem ter "qualquer mérito". Mais: "Penso que o objetivo é semear discórdia e desconfiança, e minar o povo e a integridade da eleição".

Trump tem falado em “fraude”, chegou a dizer até que os votos para Biden “aparecem por todos os lados”. Biden, a cada aparição, vai sugerindo calma, paciência e vai passando uma mensagem otimista, de quem sente que a vitória está próxima. O ex-vice de Barack Obama (2008-2016) vai liderando no Arizona (50.1% vs. 48.5%), Nevada (49.4% vs. 48.5%), Pensilvânia (49.4% vs. 49.3%) e Geórgia (49.4% vs. 49.4%), sendo que neste último caso estão separados por apenas cerca de 1.500 votos.