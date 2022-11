As eleições são decididas pelo povo, mas às vezes os tribunais dão uma ajuda

“Olá, eu sou o Al Gore e costumava ser o próximo Presidente dos Estados Unidos da América.” A forma ácida com que o ex-candidato democrata começou o documentário ambientalista “Uma Verdade inconveniente” refere-se à batalha legal que disputou contra George W. Bush, à época Governador do Texas, para decidir as renhidas eleições presidenciais americanas de 2000. A campanha foi tensa, a noite eleitoral ainda mais, mas a novela só teve início quando o estado da Flórida se tornou totalmente decisivo para garantir os votos necessários para o Colégio Eleitoral - e assim chegar à Casa Branca.

Bush venceu o estado por apenas 1784 votos - o que, aos olhos da lei, significa uma recontagem por máquina. No fim do processo, a vantagem de Bush tinha emagrecido para apenas 900 votos - coisa pouca, tendo em conta os seis milhões de boletins contados. Por isso, Al Gore exigiu uma recontagem manual em quatro condados. Só dois destes condados cumpriram o prazo definido pelo Supremo Tribunal da Flórida para a recontagem, mas foi o suficiente para a vantagem de Bush voltar a emagrecer para cerca de 500 votos. O tribunal ordenou uma recontagem de 70 mil votos, mas cerca de 29 mil destes foram considerados inúteis: alguns tinham sido mal furados, outros tinham cruzes em mais do que um candidato.

Já tinham passado 19 dias desde a noite eleitoral, a incógnita adensava-se, o Supremo Tribunal do país interveio: mandou parar as recontagens, argumentando que contar apenas uma parte dos votos violava a 14º adenda da Constituição. Tendo pouca margem de manobra, o tribunal da Flórida arquivou a queixa de Al Gore, o candidato desistiu da batalha e Bush foi declarado vencedor.

Vinte anos depois, alguns dos soldados que estiveram nessa batalha legal a defender Bush já vieram distanciar-se dos esforços da campanha de Trump para levar as atuais eleições a tribunal. “Foi completamente diferente do que se está a passar agora, em que basicamente não há problema nenhum - ninguém que esteja a olhar para as eleições de forma racional vê problemas, incluindo muitos republicanos”, disse Barry Richard, o principal advogado em tribunal de Bush na Flórida, em declarações ao site noticioso McClatchy D.C, especializado em política de Washington.

“É preciso uma violação legal para ir a tribunal”, lembrou Don McGahn, ex-Comissário para as Eleições Federais nomeado por Bush, e que chegou a trabalhar como conselheiro na administração de Trump. Benjamin Ginsberg, conselheiro nacional da campanha de Bush em 2000 e 2004, referiu-se, de forma irónica, à estratégia do atual presidente como “incomum” e “muito inovadora”. “São atos de desespero de uma pessoa que vê a litigação como outra ferramenta para fazer negócios. Não creio que vá chegar a algum lado”, afiançou Barry Richard.

A história mostra que, em regimes democráticos, a justiça é chamada a intervir quase sempre apenas em eleições suspeitas ou renhidas. As eleições americanas estão a ser renhidas, sem dúvida, mas não são suspeitas: a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que observou o ato eleitoral, disse que “não encontrou nenhuma violação das regras”, e que tudo tinha corrido como era suposto, apesar da pandemia. Para já, o Partido Republicano perdeu duas das ações judiciais que apresentou em tribunal (nos estados da Georgia e do Michigan). Estas investidas não são propriamente inesperadas: nos últimos meses, Trump tem vindo a preparar terreno para tudo se decidir no Supremo, onde os juízes republicanos são a maioria.

“Não desejo votar nestes dois”

Os Estados Unidos têm sido palco de várias aventuras judiciais após eleições, do Massachusetts à Dakota do Sul, passando pelo Mississipi ou pelo Alaska. Uma história digna de nota: em 1971, um eleitor do estado da Virgínia achou que a tradicional cruzinha no boletim não era suficiente para deixar clara a sua preferência eleitoral pelo candidato republicano William Moss. Solução: riscou os nomes dos políticos democratas, escrevinhando uma pequena nota onde se lia: “Não desejo votar nestes dois”. Problema: a corrida terminou com a vitória de William Moss, sim, mas por apenas um voto. Chamado a intervir, um júri com três membros nomeado pelo Supremo Tribunal da Virgínia detectou o boletim criativo: considerou-o “desfigurado” e as eleições ficaram empatadas. Para decidir, um conselho de eleitores colocou os nomes dos dois candidatos numa taça, e o eleitor criativo levou a sua avante: a sorte deu a vitória a Moss.

O método de um júri com três membros voltou a ser ordenado pelo Supremo Tribunal da Virgínia em 2017, quando o confronto entre David Yancey e Shelly Simonds foi declarado um empate após recontagem. Mais uma vez, a decisão coube ao acaso, e o republicano Yancey ganhou. No ano passado, os dois voltaram-se a encontrar, e Simonds conseguiu a desforra.

Eleições por moeda ao ar

Há cinco anos, uma eleição para a Assembleia Legislativa da Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, resultou numa vitória por dois votos para Alan Mcisaac. Mary Ellen McInnis, a opositora, apresentou uma petição para que os votos fossem recontados. Os juízes descobriram que um voto a favor da derrotada tinha ido parar à pilha de papéis do opositor - o suficiente para as eleições ficarem empatadas. Respeitando a lei eleitoral, o delegado atirou uma moeda ao ar para decidir. A vitória sorriu a Mcisaac.

Em 1985, nas eleições do Estado australiano de Victoria, o trabalhista Bob Ives e a liberal Rosemery Varty empataram na luta pelo assento que decidia o controlo do Conselho Legislativo do parlamento local: 54,821 votos para cada lado. O drama foi decidido pelo oficial que estava responsável por observar o ato eleitoral - e pela sorte. O funcionário colocou dois papéis com o nome dos candidatos numa caixa, retirou um dos papéis, e Bob Ives foi declarado vencedor. Varty não se deixou ficar: fez queixa no “Court of Disputed Returns”, parte do Supremo australiano. Os juízes concluíram que os funcionários tinham cometido erros e omissões: a eleição foi considerada nula, mandada repetir, e a candidata liberal acabou por ganhar com 44 votos de diferença.

O australiano Court of Disputed Returns tem sido bastante requisitado. Por exemplo, numa outra eleição disputada taco a taco em 1919, o tribunal criticou a “quase incrível falta de cuidado” dos delegados eleitorais na contagem que culminou na eleição de Edwin Kerby para a Câmara dos Representantes, numa vitória por apenas um voto sobre o trabalhista Charles McGrath. Na repetição do ato, McGrath ganhou a eleição.

No Reino Unido existe desde 1863 o Election Court, um tribunal responsável por receber petições que se manifestem contra o resultado de determinada eleição. Entre casos de suborno dos eleitores, má contagem dos votos ou falta de escrutínio do processo, as últimas vezes em que teve de intervir foi em 2010 e 2015. Em ambos os casos, o candidato derrotado alegou que o opositor tinha prestado “declarações falsas” sobre ele antes ou durante as eleições: num caso os juízes decidiram que sim e anularam a eleição, no outro consideraram que o vencedor era legítimo.

O carrossel russo-ucraniano

Ao contrário do atual cenário nos EUA, as eleições na Rússia costumam ser sinónimo de fantasmas de fraude eleitoral. Este ano, no referendo para mudar a Constituição de forma a favorecer a re-eleição de Vladimir Putin, cientistas estatísticos concluíram que até 22 milhões de votos a favor das mudanças poderão ter sido fraudulentos. Algo semelhante terá acontecido nas presidenciais de 2018 e nas legislativas de 2016, mas “nada nesta escala”, disse o analista independente Sergei Shpilkin à Forbes Russia.

Um dos métodos predilectos do regime russo chama-se, literalmente, “carrossel”: no fundo, permitir que uma pessoa possa votar várias vezes. No entanto, dado o pulso de ferro com que o Kremlin de Putin rege o país, alegações de fraude eleitoral raramente chegam aos tribunais. Uma das vezes em que tal aconteceu foi em 2003: o presidente em funções do município de Mikhaylovsk venceu por cinco votos. Apesar das denúncias de fraude, o Supremo Tribunal russo decidiu que a eleição tinha sido legítima.

Este carrossel russo já andou à roda na Ucrânia: depois das presidenciais de 2004, as suspeitas eram tão fortes que milhares de pessoas saíram à rua em protesto, num movimento que foi baptizado como “Revolução Laranja”. O Supremo Tribunal ordenou novas eleições - limpas, desta vez - e o candidato derrotado, Viktor Yushchenko, acabou vencedor.