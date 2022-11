Trump fez um tweet a dizer que lhe estão a roubar a eleição: tinha um erro, apagou-o e fez outro (que o Twitter sinalizou)

Enquanto Joe Biden fazia uma breve declaração país, na qual pediu paciência aos seus apoiantes e disse que acredita que vai ganhar as eleições, Trump decidiu tweetar para dizer que lhe estão a roubar as eleições. Mas o tweet tinha um erro ortográfico: em vez de “polls”, o presidente norte-americano escreveu “poles”. E apagou o tweet.

Instantes depois, Donald Trump publicou um novo tweet (que pode ver em baixo) mas já sem as debilidades ortográficas. Quando o fez, já Joe Biden tinha acabado de falar aos seus apoiantes.

Entretanto o Twitter sinalizou o tweet corrigido de Trump como um conteúdo “contestável e que pode ter informações incorretas sobre como participar de uma eleição ou de outro processo cívico”. Isto devido ao facto de Trump dizer que lhe estão a roubar as eleições.

O aviso faz parte da “política de integridade cívica” do Twitter, que proíbe “tentativas de usar os serviços [da rede social] para manipular ou interferir em processos cívicos” como eleições, referendos ou votações. “Em situações que leve à desinformação sem manipular ou interferir diretamente nos processos, mas que crie confusão, podemos adicionar uma nota aos tweets para dar contexto adicional”, pode ler-se no centro de ajuda do Twitter.

Há várias consequências para a violação desta política. No caso de Donald Trump foi adicionada a tal nota mas, noutros casos, o tweet pode ser eliminado, o perfil de utilizador modificado ou permanentemente suspenso da conta naquela rede social.

O tweet foi publicado num momento da noite eleitoral - madrugada em Portugal Continental - em que os resultados finais não são conhecidos e em que ambos os candidatos ainda podem vencer e ser eleitos o próximo presidente dos EUA.