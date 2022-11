Chamadas automáticas aconselham americanos a ficar em casa: o que o FBI diz ao Expresso

Em dia de eleições presidenciais, vários lares americanos estão a ser bombardeados por chamadas automáticas (“robocalls”) com a seguinte mensagem: “Fique em casa. Mantenha-se seguro”.

A assessoria de imprensa do FBI confirma ao Expresso que o fenómeno ocorre um pouco por todo o país e que está a ser investigado. A confirmar-se a tentativa de supressão do voto, os autores incorrem numa pena de até 10 anos de prisão por violação de lei federal.

“A minha primeira reação foi de surpresa, mas pensei que era uma coisa relacionada só com a covid-19 e com as novas medidas”, diz ao Expresso Jane Crocker, residente no Massachusetts. O governador deste estado anunciou há dois dias uma série de novas regras de combate à pandemia, que incluem recolher obrigatório entre as 22h e as 5h, assim como o uso de máscara no exterior.

Estados decisivos como Florida, Iowa e Michigan também registaram incidentes semelhantes.

Esta noite, 3 de novembro, os eleitores norte-americanos vão escolher o próximo Presidente dos Estados Unidos. Siga AQUI em direto todos os desenvolvimentos da noite eleitoral.