Pensilvânia, meu amor: uma crónica de Ricardo Costa

Nunca se ouviu falar tanto de um Estado nas eleições americanas. Donald Trump fez quatro comícios no sábado no Estado, Biden fez dois no domingo. Hoje Trump volta para mais um discurso, Biden aposta de novo em força no Estado em que nasceu. Porquê tanta corrida por causa de vinte votos num colégio eleitoral de 538 grandes eleitores? Porque todos os modelos de previsão eleitoral – que trabalham com uma sucessão de combinações, cruzando resultados, sondagens e histórico eleitoral – mostram que Trump e Biden precisam mesmo de ganhar a Pensilvânia. Tecnicamente, até é possível chegar à Casa Branca perdendo neste Estado, mas aí seria um jogo demasiado arriscado. E ninguém quer correr esse risco.

