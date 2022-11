Eleições nos EUA. A “onda azul” que pode varrer o Senado

“O meu nome é Joni Ernst. Cresci numa quinta do Iowa, a castrar porcos.” O anúncio de campanha de 2014 que projetou Joni Ernst para a fama política começava assim — aquilo a que os norte-americanos chamariam, sem dúvida, um eye-catcher. E Ernst, que viria a ser eleita senadora do Iowa pelo Partido Republicano nessa eleição, terminava com uma mensagem clara para os “grandes gastadores” em Washington: “Vou fazê-los guinchar.”

Joni Ernst entrou no Senado norte-americano, nasceu uma nova estrela no partido e o presidente da câmara alta, Mitch McConnell, ganhou uma aliada. A concorrer à reeleição agora, num estado tendencialmente republicano, à primeira vista poderia parecer que a senadora tem o lugar garantido. Mas eis que, porém, Ernst está taco a taco com a candidata democrata, Theresa Greenfield, nas sondagens.