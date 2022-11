EUA. Quanto cu$ta eleger um Pre$idente?

1 A que equivale a quantia faraónica gasta na campanha?

“Bem-vindos à mais cara eleição da história” é como o Center for Responsive Politics (CRP), um grupo independente que controlo os gastos em política nos EUA, acolhe os leitores do estudo que realizou sobre a campanha presidencial 2020. O valor final de $10,8 mil milhões (€9,1 mil milhões) reflete os gastos na corrida à Casa Branca e ao Congresso. Para comparação, o gasto total em 2016 foi de $7 mil milhões (€5,95 mil milhões). As eleições de mid-term em 2018 já tinham batido todos os recordes anteriores.