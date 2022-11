Reeleição de Trump. A regra ou a exceção que a confirma

Os dois últimos Presidentes republicanos dos Estados Unidos da América que se recandidataram tinham o mesmo nome, mas conheceram destinos diferentes. George H. W. Bush tinha sido vice-presidente na Administração Reagan e foi o herdeiro natural do ex-ator de Hollywood nas eleições de 1988, em que derrotou o candidato democrata Michael Dukakis.

Até 1991, ano da Guerra do Golfo, parecia tudo encaminhado para a reeleição de Bush, que chegou a ter uma taxa de aprovação de 90%. Mas no ano seguinte veio a recessão e um candidato democrata relativamente jovem, governador do Arkansas, com muita lábia e sorriso de quem foi ao frasco da compota apostou as fichas todas na economia, seguindo a máxima preconizada por um dos seus diretores de campanha, James Carville: “A economia, estúpido.”

Bill Clinton, acompanhado pelo seu fiel escudeiro Al Gore, evitou uma quarta vitória consecutiva para os republicanos e foi o último Presidente a ser eleito sem ganhar na Florida, numas eleições em que o independente Ross Perot fez história ao recolher 19% do voto popular, cerca de 19 milhões de votos. Após a derrota, Bush afastou-se da política e viu o filho mais velho, George W., ser eleito governador do Texas, em 1995, e daí passar diretamente para a Casa Branca, em 2000, vencendo o delfim de Clinton, Al Gore, numa das eleições mais renhidas de sempre e em que o resultado da Florida se revelou decisivo.

