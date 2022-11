Os media e as redes sociais estão a abafar histórias para proteger Joe Biden? Glenn Greenwald acredita que sim

Em 2013, o jornalista americano Glenn Greenwald tornou-se mundialmente célebre ao publicar no jornal britânico "The Guardian" informações fornecidas por Edward Snowden sobre as atividades secretas da NSA. Enfrentando acusações de traição, Greenwald valeu-se da proteção concedida pela Primeira Emenda da constituição americana para revelar material altamente classificado. Não muito depois, Greenwald mudou-se para uma publicação online criada de raiz, The Intercept, financiada pelo criador do eBay.

Ao longo dos anos seguintes, continuou a fazer a sua marca, gerando manchetes internacionais, por exemplo ao publicar mensagens que expuseram contactos próximos entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores do processo contra o antigo Presidente brasileiro Lula da Silva, acusado de corrupção. Esses contactos contrariavam o princípio da imparcialidade do juiz, e deram origem a um novo escândalo dentro do escândalo. Tipicamente corajoso, Greenwald, que vive no Brasil com o seu marido e tem filhos pequenos, não se deixou intimidar.

Agora, porém, acaba de anunciar que deixou o The Intercept e se transferiu para uma plataforma chamada Substack, onde outros nomes proeminentes (há meses, por exemplo, foi a vez do colunista Andrew Sullivan) têm encontrado refúgio quando perdem, ou abandonam, o seu posto nos media tradicionais. A explicação dada por Greenwald sugere que as tensões já vêm de há algum tempo mas chegaram subitamente a um ponto de rutura.

"A causa final, que precipitou isto, foi que os editores to The Intercept, violando o meu direito contratual à liberdade editorial, censuraram um artigo que escrevi a semana passada, recusando publicá-lo a não ser que eu retirasse todas as secções críticas do candidato presidencial democrata Joe Biden", diz Greenwald, já no Substack.

"A publicação pelo 'New York Post' (nota: um tabloide nova-iorquino de direita) de emails do laptop de Hunter Biden, relacionados com o trabalho do vice-presidente Joe Biden na Ucrânia, e artigos subsequentes de outros órgãos de comunicação sobre a exploração de oportunidades de negócio na China pela família de Biden, provocou esforços extraordinários por parte de uma união de facto de órgãos de media, gigantes de Silicon Valley e a comunidade dos serviços de informação para suprimir essas histórias", acrescenta Greenwald.

"Um resultado é que a campanha de Biden concluiu, racionalmente, que não havia necessidade de o candidato presidencial favorito responder sequer às questões mais básicas e relevantes suscitadas por esses materiais", conclui o jornalista, acrescentando: "Em vez de condenar Biden por ignorar essas questões - o instinto natural de uma imprensa saudável quando se trata de uma eleição presidencial - os jornalistas foram os primeiros a arranjar desculpas para justificar o seu silêncio."

Os Biden e a Ucrânia

As tentativas de utilizar a Ucrânia como fonte de material comprometedor para Joe Biden já vêm de há algum tempo. O ano passado, uma denúncia interna da Casa Branca revelou que o presidente Donald Trump tinha tentado fazer chantagem com o então recém-eleito Presidente ucraniano Volodymyr Zelenski para que ele anunciasse a abertura de uma investigação sobre os negócios da família Biden na Ucrânia. Quando Joe Biden era vice-presidente, um dos seus filhos, Hunter, foi convidado para o conselho de administração da Burisma, uma empresa de energia ucraniana, com um ordenado de 50 mil dólares mensais, aparentemente sem outro motivo que não fosse o facto de ser filho de quem era. Por acaso ou não, Biden na altura era quem tratava do assunto Ucrânia na Casa Branca, e uma das medidas que exigia ao novo governo era o despedimento do procurador-geral do país, Viktor Shokin, tido como extremamente corrupto por instituições internacionais como o FMI. O combate à corrupção era uma das condições impostas a troco de financiamentos e outros apoios de que o país precisava desesperadamente.

O que Trump e os seus aliados tentaram fazer foi estabelecer uma ligação entre a exigência de Biden e o cargo ocupado pelo seu filho na Burisma, sugerindo que teria sido uma forma de parar investigações de Shokin sobre a empresa de energia. Embora não haja qualquer indício de que tais investigações estivessem em curso, e a má fama de Shokin fosse bem conhecida, Trump resolveu forçar o assunto como forma de comprometer aquele que se veio mesmo a revelar o seu rival democrata mais ameaçador, desviando ao mesmo tempo as atenções daquilo que parece ser um longo cadastro de corrupção do seu próprio lado.

A chantagem sobre Zelenski falhou porque foi rapidamente denunciada (para forçar Zelenski, Trump tinha retido uma verba substancial para ajuda militar já aprovada pelo Congresso e prometido uma visita do novo presidente à Casa Branca), levando ao 'impeachment' do Presidente meses depois. Absolvido pela maioria republicana no Senado, ele terá decidido continuar a usar os supostos escândalos de Hunter Biden. Há semanas, surgiu a história de que o disco rígido de um computador dele teria ido parar a uma loja de informática, e lá ficou. O dono foi investigar o que lá estava e descobriu ficheiros comprometedores que depois passou ao FBI e ao advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani.

Silêncio para favorecer Biden?

Os ficheiros conteriam material de variada natureza, desde imagens de Hunter a fumar crack até imagens de abuso sexual. Quanto a estas últimas, até agora não há qualquer indicação de que seja verdade. Mas os emails supostamente documentam infrações de outra natureza - nomeadamente, contactos entre o seu pai e executivos e homens de negócios, tanto ucranianos como chineses.

Esta última história é a que tem ultimamente recebido mais atenção. Um antigo associado de Hunter Biden, Tom Bobulinski, diz que em 2007 avisou um irmão de Joe Biden, Jim, de que um negócio em preparação com uma empresa chinesa podia vir a afetar uma futura campanha presidencial de Biden. Nem Jim nem Hunter ficaram muito preocupados, e Bobulinski teria chegado a encontrar-se com o ex-vice-presidente, que estaria a par de tudo.

Uma quota de 10 por cento seria reservada para o "grande homem", ou seja, ele.

Biden nesse momento já era um cidadão privado, mas a conversa, a confirmar-se, não só daria bastante mau aspeto, como desmentiria frontalmente a garantia por ele dada de que não estava a par dos negócios do filho. Mas como a fonte das informações parece pouco plausível, e entretanto surgiram indicações de que parte desse material já estava a circular na Ucrânia o ano passado, as histórias têm sido dadas como não-confirmadas, o que ajuda a justificar a atenção relativamente pequena que têm recebido nos media tradicionais, bem como as restrições de circulação impostas a notícias do "New York Post" pelo Facebook e pelo Twitter (este bloqueou totalmente os links do "Post", levando às reações indignadas do Presidente e dos seus aliados no Congresso).

Após as críticas a que têm estado sujeitos desde há anos por ajudar a disseminar informações falsas e teorias da conspiração - por exemplo, as fantasias perigosas do QAnon - as plataformas das redes sociais começaram a adotar medidas preventivas. E a precaução aumenta por causa da suspeita de que, uma vez mais, como há quatro anos, a mão do Governo russo possa estar por trás de mais uma tentativa de difamar o candidato presidencial democrata.

É contra isso que Greenwald reage. "Muitos órgãos de informação, incluindo o The Intercept, citaram rapidamente uma carta aberta assinada por antigos funcionários da CIA e outros agentes da segurança do estado alegando que os documentos têm as 'marcas clássicas' de uma 'desinformação russa'. Mas, como eles têm vindo lentamente a admitir, nenhumas provas foram apresentadas para corroborar essa afirmação".

"Todas estas desculpas e pretextos", continua Greenwald, "emanando largamente de uns media nacionais bastante explícitos na sua ânsia de que Biden vença, serviram para criar um cone de silêncio em torno desta história, e, até hoje, como escudo protetor para Biden". Admitindo que não existe nenhuma indicação de que o antigo vice-presidente tenha lucrado com os negócios do filho, ele acha que Biden tem perguntas a responder. E que, seja como for, não compete aos media decidirem simplesmente ficar em silêncio, nem às redes sociais dificultarem a circulação de histórias sobre o tema.

Numa altura em que se discute o futuro quadro regulamentar de gigantes como o Facebook, o Google e o Twitter - devem ser tratados como as televisões ou como algo mais próximo de um mero serviço postal? - episódios deste tipo vão repetir-se no futuro. Não se vislumbram respostas fáceis.