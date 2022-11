Eleições nos EUA. Do lado de cá do Atlântico a ver “uma guerra civil que não acabou”: os estudantes norte-americanos em Portugal

Gerald Baker está de regresso a Bragança, um mês depois de ter ido a casa visitar família e amigos. Acabou de fazer 20 anos. Como qualquer pessoa da mesma idade, está a criar amizades novas, a deixar ir outras. O que não é tão óbvio é que o critério seja em grande parte político. “Tenho muitos amigos conservadores, mas tento não ter muitos, muitos”, ri-se. “Eu sei que é mau, mas no Texas há imensos republicanos, e nem sequer saem com quem não concorda com eles.”

