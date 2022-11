Reportagem. Em Ohio, o estado que acerta sempre, o resultado é imprevisível

Uma camioneta preta de caixa aberta, com insígnia do Exército, atravessa em velocidade moderada o centro da cidade de Warren, Ohio. A buzina rouca mal funciona, a ver pelo esforço do condutor da relíquia, que lidera uma caravana de apoio ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com a chegada da multidão, exorta-se o candidato republicano às presidenciais de 3 de novembro e insulta-se os que circulam nos passeios com máscara no rosto. “O Governo não me manda tapar a cara”, avisa Daniel Sell, passageiro do último veículo.