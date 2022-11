Juíza indicada por Trump foi esquiva em questões essenciais mas assegurou que não será “joguete” e que a lei americana “não é a lei da Amy”

A juíza Amy Coney Barrett, indicada por Donald Trump para o Supremo Tribunal dos EUA, garantiu que não manteve “qualquer conversa com o Presidente ou qualquer membro da sua equipa” sobre o modo como atuará se for confirmada para o lugar deixado vago pela morte da juíza progressista Ruth Bader Ginsburg. Designar alguém para um tribunal para obter “um resultado particular” seria “uma violação total da independência do judiciário”, sublinhou. No segundo dia das audições de confirmação no comité judiciário do Senado, a juíza conservadora foi evasiva quando chamada a pronunciar-se sobre questões fraturantes, assegurando que a sua única “agenda” é a defesa do “Estado de Direito”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler