Trump recusa participar no debate presidencial virtual com Joe Biden. Formato tinha sido definido para evitar transmissão da covid-19

Donald Trump recusa participar no segundo debate televisivo com Joe Biden a propósito das eleições presidenciais de novembro nos EUA, a manter-se o formato virtual anunciado esta quinta-feira de manhã pela comissão bipartidária que os organiza.

“Não vou perder o meu tempo num debate virtual. Isso não é debater”, anunciou em entrevista à Fox Business Network.

A comissão tinha oficializado há cerca de uma hora que o próximo debate entre Trump e Biden, candidatos republicano e democrata à Casa Branca, se iria realizar em formato "virtual". O Presidente em exercício, a recuperar da covid-19 na Casa Branca, após uma passagem de vários dias por um hospital, demorou pouco tempo a fechar a porta a essa possibilidade.

Donald Trump anunciou há uma semana, via Twitter, ter contraído a doença. Biden já tinha referido que o debate não deveria acontecer “se ele [Trump] ainda tiver covid". Apesar do diagnóstico, Trump manteve um discurso de entusiasmo relativamente ao confronto com Joe Biden. “Vai ser ótimo”, escreveu o 45.º presidente dos Estados Unidos, esta terça-feira, no Twitter.

O duelo estava agendado para dia 15 de outubro, a quinta-feira da próxima semana. Os candidatos deveriam agora debater "remotamente", a partir de "locais separados", enquanto o moderador e os participantes/público estariam em Miami, tal como inicialmente previsto.