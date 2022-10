EUA 2020. Pela Estrada Fora #1: Trump, covid e a “escola da vida”

“Médicos de Trump dão sinais contraditórios sobre a sua saúde”. Foi esta a manchete do Wall Street Journal durante quase toda esta segunda-feira, perante aquilo que tem acontecido nos Estados Unidos ao longo dos últimos dias. O Presidente em funções, Donald Trump, foi levado para o hospital militar de Walter Reed, depois de se saber que está infetado com covid-19. Mas as declarações públicas dos médicos e da sua equipa na Casa Branca parecem não bater sempre certo: ora se diz que o Presidente tem “sintomas ligeiros” e pode ter alta ainda esta segunda-feira, ora se anuncia que Trump já fez um tratamento com esteróides por ter tido alguma falta de oxigénio, para além de tomar o medicamento Remdesivir e outro cocktail experimental.

