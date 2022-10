Quem ganhou “o pior debate de sempre”? Os primeiros números apontam para Biden, mas poucos eleitores terão ficado esclarecidos

Ainda os dois políticos não tinham entrado na arena quando o Presidente da Comissão de Debates Presidenciais dos EUA, Frank Fahrenkopf, estimou que 120 milhões de pessoas fossem ver o debate em todas as plataformas. Os números ainda não estão fixados, mas pelo menos os 900 espectadores que estiveram presentes em Cleveland na última noite viram o duelo protagonizado por Donald Trump e Joe Biden - que já está a ser apelidado como “o pior debate de sempre”.

Análises mais robustas estão a ser feitas, mas as primeiras sondagens aos espectadores parecem indicar que Joe Biden foi o que teve a prestação menos má. A da CNN, feita em parceria com a empresa SSRS, mostram que seis em cada dez pessoas dão a vitória a Biden, e os restantes dizem que Trump derrotou o adversário. Isto significa que Biden conquistou apoiantes porque, antes do início da discussão, 43% destes inquiridos esperava que o atual presidente saísse vencedor.

Biden também ganhou na confiança que conseguiu transmitir no meio do caos do confronto: os inquiridos pela CNN dizem que confiaram mais no candidato democrata em tópicos importantes como o sistema de saúde (66%), racismo (66%), a pandemia de covid-19 (64%), e as nomeações para o Supremo Tribunal (54%).

Apesar de tudo, quando questionadas sobre como os candidatos se saíram a falar de temas económicos, as pessoas que responderam à CNN deram respostas idênticas para ambos os candidatos: 50% dizem que Biden dominou melhor estes assuntos, e 48% apontam para Trump.

A CBS News, em parceria com a YouGov, levou a cabo uma sondagem com resultados mais equilibrados: 48% dos inquiridos garantem que o candidato democrata esteve melhor, e 41% apontam para o candidato republicano. E, aliás, só 24% dos espectadores ficaram com uma melhor opinião de Trump no final da noite, com 42% a verem diminuir a sua simpatia pelo atual presidente. Também aqui os números de Biden são melhores: 38% ficaram impressionado pela positiva, e 32% pela negativa.

Porém, a revista Newsweek revela um dado que pode jogar a favor de Trump na sociedade norte-americana: 66% dos cidadãos hispânicos que viram o debate em espanhol no canal Telmundo atribuíram a vitória ao atual presidente, e apenas 34% garantiram que Biden venceu.

Tamanha confusão parece ter tido pouca influência no sentido de voto dos eleitores norte-americanos. Na sondagem da CNN, 57% garantem que não mudaram de opinião sobre onde vão pôr a cruz em novembro - e para aqueles a quem o confronto foi útil, 32% dizem ter ficado inclinados para o lado de Biden, e apenas 11% para Trump.

Em parceria com o site de análise estatística Five Thirty Eight, o Instituto IPSOS mediu o pulso à rede social Twitter durante o debate e concluiu que tudo parece ter ficado na mesma: os sentimentos em relação aos dois políticos começaram positivos, mas acabaram bastante em baixo, com uma vantagem mínima para Biden. O candidato democrata acabou o confronto como o candidato mais mencionado no Twitter, apesar de Trump ter partido em vantagem.