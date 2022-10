Biden quer manter os debates que faltam mas apertar as regras. Trump queixa-se do moderador

O day after do primeiro debate presidencial de 2020 entre Donald Trump e Joe Biden dá eco ao desconcerto com que muitos assistiram ao encontro de terça-feira (madrugada de quarta-feira em Portugal). A crítica generalizada à hora e meia em que os candidatos trocaram mais insultos do que ideias suscita dúvidas sobre se será de manter os outros dois debates previstos ou se, mantendo-os, haverá que alterar as regras.

